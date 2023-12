Javier Milei fa pelo e contropelo a Papa Francesco | “È un comunista”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Pubblichiamo la trascrizione dell’intervista rilasciata dal neo-presidente argentino,, a Tucker Carlson. Molto dure le parole su. Penso che tu sia un cattolico, come hai detto, e che stai difendendo il principio di vita cattolica. Ilattuale è argentino. Lui ti ha criticato e tu lo hai definito “un”. Perché?“è unche ha una forte ingerenza politica. Ha dimostrato, inoltre, una grande affinità con i dittatori come Castro o Maduro. Aspetti: lei crede che ilabbia affinità con Raul Castro?Sì, ha affinità con i comunisti assassini. In effetti non li condanna. Cioè, è abbastanza accondiscendente con loro. Ed è anche accondiscendente con la dittatura venezuelana. Cioè, è ...