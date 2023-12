Iuliano | «Inter squadra da battere! Juventus tosta fa bene alla Serie A»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023)stanno dando vita a un’essante lotta al vertice dopo lo scontro diretto finito in parità. L’ex bianconero Markvenuto al Gran Galà del Calcio, elegge ladi Inzaghi come quella da battere ma senza sottovalutare la prima qualità degli uomini di Allegri LOTTA SCUDETTO ? Markal Gran Calcio del Calcio ha parlato della lotta scudetto: «Laha una grande fase difensiva, un grande carattere, è dura batterla. Lotta Scudetto?davanti a tutte per prestazioni, per risultati, per uomini in zona gol e occasioni create è lada battere. Ma avere unacome rivale faal campionato. Avere ...