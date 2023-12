Italia | Spalletti | «L’Inter è giusto che sia prima in classifica per quello che ha fatto vedere»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Luciano, commissario tecnico dell’, ha parlato a margine del Gran Galà del calcio 2023. Le sue dichiarazioni Luciano, commissario tecnico dell’, ha parlato a margine del Gran Galà del calcio 2023. Le sue dichiarazioni. PAROLE – «Sono un osservatore,che siainperche ha. Alvedo davvero tante qualità: la vedo una squadra matura, una squadra che è in rapporto, una squadra che è in relazione. C’è un calcio fisico, uno tecnico e uno relazionale: il blocco squadra è un mito emi pare abbia tutte queste caratteristiche, anche in quelli che sono i comportamenti tra di ...