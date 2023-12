Italia-Israele | videoriunione tra Urso e il ministro economia e industria Nir Barkat

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ildelle Imprese e del Made in Italy Adolfoha avuto stamane unacon ildell’e dell’israeliano, Nir. Il, nell’esprimere vicinanza e solidarietà al popolo israeliano in questa fase così drammatica, ha auspicato che quanto prima possa ristabilirsi la pace nella Regione. I ministri hanno reciprocamente sottolineato l’importanza dei rapporti bilaterali train campo economico ele, confidando nella loro ulteriore espansione. In particolare, hanno concordato sulla necessità di rafforzare la cooperazione tra le imprese nei settori a elevato contenuto tecnologico. Strumenti Politici.