Italia Femminile | Valentina Giacinti | “Ora vogliamo il secondo posto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo che tocchi il Paradiso, anche se solo per un istante, poi non vuoi più farne a meno. L’venerdì contro la Spagna ha portato a termine un’impresa di cui ci si ricorderà a lungo, e se verrà dimenticata si spera sia solo per un trionfo ancora più bello. L’avventura in Nations League però non è finita qui, perché in ballo c’è ancora la permanenza nella Lega A. Al momento infatti le Azzurre si trovano al terzocon 7 punti, gli stessi della Svezia ma sono in svantaggio con gli scontri diretti. Motivo per cui l’ultima giornata, che andrà in scena domani, sarà decisiva per il, che significherebbe la certezza della permanenza in Lega A. Nel caso in cui l’arrivasse terza infatti, si troverebbe a dover affrontare lo spareggio contro una seconda della Lega B. Intanto ai ...