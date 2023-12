Ita | Mps | Tim | Pnrr Le partite vinte dal governo

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 dicembre 2023) C’erano grandinella politica industriale italiana, nel confine sottile tra Stato e mercato, che fino ad un anno fa erano irrisolte. In pochi se lo aspettavano per la delicatezza delle operazioni coinvolte ma ilMeloni è riuscito a chiudere quasi tutte le principali questioni inerenti alla politica industriale. Si pensi al carrozzone di Alitalia poi trasformato in ITA. Anni di governi a trazione Pd e di grandi coalizioni non erano riusciti a compiere una operazione molto semplice: vendere. Cedere la maggioranza delle quote di ITA ad un partner adatto per farla rendere sul mercato internazionale. Sono serviti decine di miliardi dello Stato, indecisioni, marce indietro della politica. Alla fine, con Giorgetti al Ministero dell’Economia, sono arrivati l’accordo con Lufthansa e la cessione progressiva della ex compagnia di bandiera. Se non ...