Istituto Penitenziario di Benevento | ottenuto un nuovo riconoscimento

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è lieti di comunicare che l’di, dopo aver recentemente ricevuto il premio nazionale “E.I.P. (Ecole Instrument de Paix) dalle mani del Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) Giovanni RUSSO, è stato insignito di specialeda parte della Commissione Regionale Speciale Anticamorra e Beni Confiscati per la gestione, conduzione e attività del Distaccamento Cinofilo di Polizia penitenziaria. Il premio verrà consegnato il prossimo 11 dicembre presso la sede del Consiglio Regionale della Campania ad una delegazione dell’. Vengono confermati, ancora una volta, la professionalità e l’impegno del personale assegnato a questa Casa Circondariale che non cessa di dare ottimi risultati, pur nella difficile ...

