‘Israele sapeva dell’attacco di Hamas’ | i dettagli sul catastrofico fallimento dell’intelligence

(Di lunedì 4 dicembre 2023) È coperta da una sigla, la lettera V, l’identità della persona che avvertì con grande anticipo l’intelligence israelianadi Hamas del 7 ottobre da cui è scaturita la più sanguinosa guerra in Medio Oriente degli ultimi decenni. A dare l’allerta fu un sottufficiale di carriera, una donna, molto rispettata nel gruppo selezionatissimo della cyber-intelligence militare conosciuto come unità 8200. Già tre mesi prima, il 6 luglio, seguendo la catena di comando, V aveva avvertito con una serie di email criptate del sistema di comunicazione interno tra l’intelligence e le forze dell’IDF (l’esercito) che Hamas stava pianificando un’incursione su larga scala. La Tv israeliana Canale 12 ha rivelato che i vertici dello spionaggio a Tel Aviv ricevettero ripetuti e moltoati avvertimenti. Il gruppo terrorista si stava addestrando attivamente per ...