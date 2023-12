Israele | colpiti 200 obiettivi di Hamas | l' operazione va avanti | Morto ostaggio 21enne rapito al rave nel deserto

Leggi su tgcom24.mediaset

(Di lunedì 4 dicembre 2023) 04 dic 08:54 Scontri in Cisgiordania, due palestinesi uccisi a Qalqilya Due palestinesi sono stati uccisi in scontri armati durante un'dell'esercito israeliano a Qalqilya in Cisgiordania. ...