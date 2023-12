Israele | avviata operazione di terra al sud di Gaza coi tank | Tel Aviv | Offensiva su tutta la Striscia

(Di lunedì 4 dicembre 2023)ha comunicato di aver avviato "dia sud di". L'attacco è stato quindi esteso anche nella zona meridionale della. Il capo dell'Idf ha promesso una campagna "non meno potente" di quella già effettuata nella parte nord. Sono passate solo poche ore dalla fine della

Altre News in Rete:

Storia del produttore di mine antiuomo, che ora bonifica i campi di guerra

...Novanta " settore in cui l' Italia svettava a livello globale " smantellò un'azienda ben, ... Un gruppo nutrito, che comprende Cina , India , Russia ,, Cuba, Egitto, Marocco, Arabia ...

Attacco di terra esteso anche al Sud della Striscia. Nove morti in un raid di Israele vicino a Rafah - Blinken: con il Qatar sforzi per liberare tutti gli ostaggi RaiNews

Israele, attacco totale a Gaza. Caccia ai leader di Hamas in Turchia ... Entilocali-online

Rassegna di Geopolitica - Le relazioni tra Arabia Saudita e Iran alla prova della guerra tra Israele e Hamas a Gaza

"Iran and Saudi Arabia Restore Ties" - the Iran Primer - 06 giu 2023 --- "Saudi Arabia Offers Iran Investment to Blunt Gaza War" - Bloomberg - 29 nov 2023 ...

Operazione antiterrorismo a Brescia, arrestate due persone collegate alla Jihad palestinese e ad Al-Qaeda

Non è passata inosservata la loro attività nel bresciano finalizzata a promuovere la causa jihadista e terrorista ...