Isola | ex naufraga in dolce attesa? Dagospia rivela che…

Leggi su isaechia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Un’ex concorrente de L’dei Famosi sarebbe indel suo primo bebè. Si tratta di Roberta Morise, che ha partecipato alla sedicesima edizione del reality condotto da Ilary Blasi. La conduttrice e showgirl è recentemente uscita allo scoperto ufficializzando la relazione con Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia (ha 12 stelle Michelin in otto ristoranti diversi) e il secondo in Europa. Lo chef è noto al pubblico soprattutto perché ha partecipato – in qualità di giurato – Celebrity Chef, il cooking show di Canale 8 condotto da Alessandro Borghese. La storia d’amore con l’ex concorrente dell’è nata a seguito del divorzio dalla sua ex moglie, con la quale ha avuto tre figli. Dal canto suo, Roberta è salita agli onori della cronaca rosa numerose volte, per i presunti flirt a lei attribuiti (da Eros Ramazzotti a ...