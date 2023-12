Iron Man | Robert Downey Jr tornerà nel MCU? La risposta di Kevin Feige è definitiva

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 4 dicembre 2023)Jr. nonnel ruolo diMan nel: a confermarlomente,in persona, in una cover story di Vanity Fair dedicata all’attore. Il produttore esecutivo e plenipotenziario delha dichiarato che la traiettoria del personaggio si è conclusa con Avengers: Endgame e che l’alto valore emotivo di quel finale non verrà in alcun modo modificato o influenzato da ulteriori apparizioni del personaggio. Ecco le esatte parole di, citate da Deadline: “Conserveremo quel momento, rimarrà lì dov’è, non lo toccheremo più. Per arrivare fino a quel punto abbiamo lavorato sodo per anni, e non faremo nulla che possa in qualche modo cancellarlo“. Nel corso del suo intervento, ...