Iron Man | Kevin Feige assicura | Robert Downey Jr non tornerà | non toccheremo più quel momento

(Di lunedì 4 dicembre 2023)ha recentemente rto i fan diMan, dichiarando cheJr. none che il suo ultimonei panni del personaggio non verrà alterato. Secondo quanto recentemente rivelato da, il capitolo diJr. comeMan rimarrà chiuso per sempre. Come parte di un nuovo profilo di Vanity Fair sull'attore hollywoodiano, il presidente dei Marvel Studios ha fornito un aggiornamento indirizzato ai fan che speravano nella resurrezione di Tony Stark. Il personaggio, come ben sappiamo, è morto in Avengers: Endgame del 2019, enon ha ancora ripreso il ruolo in nessuno dei nuovi capitoli del MCU. ...

