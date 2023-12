Inzaghi è maestro in questo | il retroscena sull' Inter | perché ha travolto il Napoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Una partita complessa, di alto livello, indirizzata da un gesto che riporta il calcio alle sue origini, semplice soloCalhanoglu lo fa sembrare tale. Questa è, scontro da squadre da scudetto, sì,l'una è tornata magicamente a funzionare, l'altra funziona anche quando non è brillantissima, come in queste ultime settimane. È uno spettacolo italiano, dove la tattica è elevata ad arte ma non annacqua iniziative, schemi e volontà offensive. Nessuna delle due formazioni specula, si affrontano a viso aperto, accettando momenti difensivi dovuti all'alta qualità della rivale. È il meglio che il nostro campionato possa offrire, considerando che per tutti (in tutta Europa)è un momento di stanchezza fisica e, soprattutto, mentale. L'strappa tre punti ...