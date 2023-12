Inter | oggi giornata di riposo a eccezione di due giocatori Una curiosità

Altre News in Rete:

Serie A, classifiche a confronto: sprofondo Napoli, volano Inter e Juve - Top News

Crollo verticale del Napoli : un anno fa di questi tempi era primo con 38 punti,è quarto con 24.35 punti ( +8 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 14 giornate ) **Juventus 33 ( +5 ) Milan ...

Dove vedere Napoli-Inter e le partite di oggi di serie A Corriere della Sera

FINALE Napoli-Inter 0-3: Inzaghi torna primo, Juventus sorpassata con uno splendido tris La Gazzetta dello Sport

Arbitro Massa sospeso dopo Napoli-Inter "Non dirigerà più gli azzurri"

L'arbitro Davide Massa verso la sospensione dopo quanto successo in Inter-Napoli, match che ha scatenato polemiche per due decisioni che hanno inciso sul risultato finale. A riferirlo è il giornalista ...

Cronache di Spogliatoio trasmetterà su YouTube il Mondiale per Club Fifa 2023

Cronache di Spogliatoio infatti si è aggiudicata i diritti per trasmettere, in esclusiva per l’Italia, il Mondiale per Club Fifa 2023, a cui prenderà parte anche il Manchester City di Pep Guardiola ...