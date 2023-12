Inter-Napoli | Dimarco prende in giro Mazzarri | La foto diventa virale

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo la vittoria dell’contro il, unadicheincon il gesto dell’orologio che standosui social. Sta facendo ildel web unapostata dall’sui social che immortala Federicore bonariamente inWalter. Lo scatto ritrae i giocatori nerazzurri esultare dopo la vittoria per 3-2 contro ilal Maradona, conche indica in maniera scherzosa il polso, chiaro riferimento al gesto dell’orologio reso celebre da. L’immagine, nella quale spicca il sorriso ...

Altre News in Rete:

Dal 'tiro della Tigre' allo slalom di Tomba: social impazziti per Calha, Barella e Thuram

L'supera ilgrazie ai gol di Calhanoglu, Barella e Thuram. E i social si scatenano: ecco il ...

Napoli - Inter (0-3) Serie A 2023 la Repubblica

Napoli-Inter 0-3: gol di Calhanoglu, Barella e Thuram | Risultato Live Serie A La Gazzetta dello Sport

Di Lorenzo: "Un altro risultato che ci penalizza. Scudetto Distanzia ampia, ora pensiamo a scontro diretto con la Juventus"

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha analizzato la sconfitta rimediata contro l'inter ai microfoni di DAZN: "Il risultato non ci lascia felici, c'era molta delusione nello spogliatoio perché ...

Napoli-Inter, al club commentano Acerbi su Osimhen: “Ma che rigore è questo Contatto leggero”

Anche a Skysport si è parlato del rigore non dato a Osimhen nella partita vinta tre a zero al Maradona dall'Inter. E gli opinionisti in studio, a partire da Caressa, sono d'accordo sulla decisione - ...