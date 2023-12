Inter | Marotta sul Napoli | «La nostra è stata una vittoria trasparente e limpida Le decisioni arbitrali…»

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato dellacontro ila margine dell’evento del Golden Boy Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato dellacontro ila margine dell’evento del Golden Boy.– «Credo che la partita di ieri abbia evidenziato la prestazione ottimale, frutto di un percorso di crescita continuo, di maturità e consapevolezza. Launa. Non entro nel merito dellearbitrali». RINNOVO MIKHITARYAN – «C’è volontà di tutte le parti di prolungare ma lo faremo con calma non perdendo di ...

Altre News in Rete:

Inter: Sommer e l'arte d'incassare, senza indebolirsi. Onana è già un ricordo

Al suo posto - e dopo un inseguimento di 2 mesi -e Ausilio hanno puntato sul ... L'se lo è assicurato per 6 milioni, riuscendo nell'impresa di migliorare in campo e far rifiatare i conti. ...

Marotta: “Inter Dopo Istanbul c’è più autostima: c’è una cosa che la squadra non aveva” fcinter1908

Il Mattino - Zielinski-Inter, Marotta fiuta l'affare: spunta la verità sulla trattativa CalcioNapoli24

Iuliano: "Scudetto La Juve lotterà fino alla fine e lo sta dimostrando"

Ecco le sue dichiarazioni sui difensori bianconeri Bremer e Gatti e sulla possibilità dei bianconeri di lottare per lo scudetto: "A suo parere la Juve può lottare per lo Scudetto fino alla fine con ...

Marotta: “A gennaio niente colpi che stravolgeranno, qualcuno andrà in prestito. Rosa importante”

A margine del Gran Galà del calcio italiano, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato così a Sky Sport: “Inter ingiocabile in Italia Abbiamo raggiunto un livello di consapevolezza e maturità notevole ...