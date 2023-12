Inter | Marotta | “Potevo fare il dirigente o il giornalista | io andreottiano Potrei dedicarmi alla politica”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “Avevo due strade da seguire,iloppure il, per un po’ le ho provate entrambe, poi ho scelto il, avendone avuto la possibilità. Io sono famoso per girare attorno alle domande e non dire niente, è un modo. Oppure raccontare delle bugie bianche, è”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, Giuseppe, in un’vista a Cronache di Spogliatoio insieme a tanti piccoli tifosi nerazzurri: “Un mio futuro in? E’ giusto che ognuno di noi si dedichi alle passioni. Quando dico che smettendo col calciointendo dire che mi piace occuparmi dei ragazzi. ...