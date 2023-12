Inter | Marotta | “La vittoria contro il Napoli limpida e trasparente”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Beppe, Ad dell’, ha parlato a TMW durante il Gran Galà del Calcio. Ecco le sue parole: “Credo che la gara di ieri, al di là del risultato che è importante, abbia evidenziato la prestazione ottimale da parte della squadra che è frutto di un percorso di crescita continuo fatto di maturità e consapevolezza. Queste direi che sono le prerogative per cercare di avvicinarci più possibile a quelli che sono i traguardi che noi abbiamo come ambizione ed ispirazioni”. Cosa risponde alle proteste delche sostanzialmente ha detto che l’ha meritato di vincere ma con l’aiuto dell’arbitro. “Il fatto che dicono che abbiamo meritato di vincere significa tutto. Non voglio entrare nel merito. Dico che la nostra è stata una, ...

l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppeprova a placare le polemiche arbitrali dichiarando

Poi, sul mercato di gennaio: "Il gruppo è omogeneo. Carlos Augusto ha giocato in un nuovo ruolo facendo molto bene. Inzaghi ha raggiunto un livello. Non è facile trovare le opportunità come in quello ...

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del Gran Galà del calcio. Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve.com: È la Juventus la vostra reale avversaria "In questo momento credo di si.