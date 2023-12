Inter | Marotta | “A Napoli vittoria limpida e meritata”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “La partita di ieri al di là del risultato che era importante ha evidenziato la prestazione ottimale della squadra che è frutto di un percorso di crescita continuo in maturità e consapevolezza. Direi che queste sono le prerogative per continuare bene e cercare di avvicinarci più possibile a quelli che sono i traguardi che noi abbiamo come ambizione e aspirazione”. Lo ha detto l’ad dell’, Beppearrivando al Galà del Calcio dell’Assocalciatori a Milano. “Proteste? Il fatto che dicano che abbiamo meritato di vincere significa tutto, non voglio entrare nel merito, la nostra è stata unatrasparente efrutto di una prestazione davvero ottimale dei ragazzi, va sottolineato l’ottimo lavoro da parte dell’allenatore”, aggiunge. E sul tema dei rinnovi: “Abbiamo detto più ...