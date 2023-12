Inter | i nuovi padroni

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Un anno fa di questi tempi il Napoli aveva 38 punti in classifica e stava dando i primi segnali della dittatura che avrebbe imposto al campionato, poi vinto con larghissimo anticipo. Oggi il ruolo dei dominatori se lo sta prendendo l'e il successo sul campo dei campioni d'Italia, netto e indiscutibile al di là delle questioni arbitrali, assomiglia tanto a un passaggio di consegne anticipato. Non è una questione numerica ma di pelle: allora Spalletti aveva già 8 lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice mentre oggi Inzaghi si trova ancora la Juventus in scia, e anche il MIlan tremebondo e pieno di infortuni non è lontanissimo. E' una sensazione di superiorità che emerge in quasi ogni piega del campionato e che il Maradona ha confermato. Miglior attacco e miglior difesa, i nerazzurri stanno passando con autorità anche sopra il tratto di calendario che avrebbe ...