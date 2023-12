Inter | fai paura! Alle avversarie non bastano tre gol a Napoli per tacere

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Chi ha paura di accettare il finale dicambia la storia della partita. Quante polemiche per svalutare il primato della squadra di Inzaghi. CACCIASTREGHE – Basterebbe guardare il risultato finale diper comprendere che converrebbeo, quantomeno, limitare le polemiche. Ma, a quanto pare, i tre gol segnati dai nerazzurri in una trasferta tosta, considerando che ci si trovava di fronte alla squadra campione d’Italia, non sono sufficienti., che osservano da una posizione inferiore in classifica, risulta difficile ammettere la supremazia dell’, che anche ieri, come in tutte le giornate di Serie A disputate fino a qui, si è vista in campo. E, allora, ecco che prende inizio la famosa ...