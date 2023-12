Inter | Barella | «Ringrazio i miei compagni | mi hanno dato tanta fiducia»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Le parole di Nicolò, centrocampista dell’, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro il Napoli Nicolòha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’con il Napoli. Di seguito le sue parole. NAPOLI – «Il Napoli è campione d’Italia per un motivo. E’ giusto qui soffrire e doversi chiudere un po’. Oggi abbiamo dimostrato di essere qui e di voler lottare… fino alla fine, dai (ride). GOL – «Posso solo ringraziare tutti i, perchè miin un momento difficile in cui non mi riuscivano le giocate. Dedico il gol a loro, alla mia famiglia e a mia moglie. Sia il gol che gli assist sono combinazioni tra due giocatori, sono contento per Marcus che ha lavorato bene e se l’è ...