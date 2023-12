Inter | Antonio Sabato | “Non ha punti deboli | in Italia non c’è storia”

Leggi su notizie

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’ex calciatore nerazzurro ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “Parliamo di una squadra da campionato europeo, mi ha impressionato. Gli episodi? Dubbi, ma la superiorità è stata evidente” Una prova di forza, con qualche polemica sullo sfondo (o in primo piano). L’schiena il Napoli e ri-sorpassa in classifica la Juventus, che il giorno prima aveva piegato in extremis il Monza. “Ormai quella di Inzaghi è una squadra da campionato europeo. Innon c’è”, il commento in esclusiva a Notizie.com di, ex calciatore nerazzurro.ha parlato in esclusiva a Notizie.com (Ansa Foto) – Notizie.com, 0-3 in casa dei campioni d’: è un risultato molto ...