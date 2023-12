Integratori inverno 2023 | i migliori per pelle e sistema immunitario

Leggi su amica

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Millenni di evoluzione non hanno cambiato l’istinto animalesco dell’uomo, il cui orologio biologico è ancora fortemente legato al sole. Proprio per questo, quando le giornate si accorciano e le temperature si abbassano, l’organismo può avere qualche difficoltà ad adattarsi. Si ha un maggior bisogno di dormire e la fase REM si allunga, sebbene stanchezza e spossatezza sembrino impossibili da sconfiggere. Un problema che, sommato alla maggior vulnerabilità ai malanni di stagione, può sfociare in un generale affaticamento. Per ritrovare l’equilibrio, un valido aiuto è quello degliper l’. Pur non trattandosi di medicinali, infatti, aggiungere un surplus di principi alimentari e oligoelementi può essere la ...