Intanto lui dice che non è un supereroe | che ho bisogno di staccare Andando dove | però?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nella casa del Grande Fratello 2023 – con l’ingresso di Greta Rossetti avvenuto sabato 2mbre – è tempo di tensioni, scontri e ricerca di nuovi equilibri. Anche stasera alle 21.35,nella ventiquattresima puntata su Canale 5 continua la saga Mirko-Perla-Greta. Cioè quella tra gli ex fidanzati Mirko Brunetti e Perla Vatiero, e Greta, ex di Mirko. Il cui arrivo ha avuto un effetto dirompente su Mirko. «Non riesco ad affrontare tutto questo. Non sono un, hodi». ...