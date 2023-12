Insoddisfazione sul lavoro | l’impatto sulla salute e 3 possibili soluzioni

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’sulè un fenomeno diffuso. Non lo dimostrano solo il fenomeno della Great Resignation, le grandi dimissioni che hanno portato milioni di persone a lasciare il posto di, o le diverse strategie di sopravvivenza che diventano altrettanti trend TikTok, ma anche i dati. Secondo una ricerca MAW, solo tre persone su 10 sono pienamente soddisfatte della propria posizione lavorativa e circa una su due si sente abbastanza apprezzato e stimato sul posto di. L’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano, invece, ha rilevato che appena l’11% dei lavoratori appaga le tre dimensioni del benessere occupazionale: psicologica, fisica e relazionale. Quasi un italiano su 2 risulta insoddisfatto e l’incidenza sale al 77% se si parla di under 27. Ma quali sono le cause? E come ...