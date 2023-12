India | nuova sede del Consolato italiano a Bangalore

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il Segretario Generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia in, Vincenzo De Luca, e dal Console Generale, Alfonso Tagliaferri, ha inaugurato gli uffici del nuovoGenerale d’Italia a.Ladiplomatica avrà giurisdizione consolare sul territorio sud-orientale dell’e fornirà assistenza alla comunità italiana lì residente e di passaggio, nonché alle imprese italiane interessate al mercatono. «Si occuperà inoltre – sottolinea il Ministero degli Esteri – di promozione culturale, accademica e scientifica in una città,, che è ormai da diversi anni la “Silicon Valley” dell’».Gli uffici, situati nel centro della città, ospitano anche le sedi ...

