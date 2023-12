Altre News in Rete:

Incontro e dimissioni dopo la sconfitta: la panchina salta di nuovo

...in scena untra il ds Ciro Polito e il presidente Luigi De Laurentiis per stabilire le prossime mosse. In questo quadro non è da escludere che lo stesso Marino stia valutando le. ...

Incontro e dimissioni dopo la sconfitta: la panchina salta di nuovo CalcioMercato.it

Bari, oggi summit Polito-De Laurentiis. Non sono escluse le dimissioni da parte di Marino TUTTO mercato WEB

Incontro e dimissioni dopo la sconfitta: la panchina salta di nuovo

C'è aria di crisi per un club italiano, che vive una fase molto delicata della propria stagione. Intanto spunta l'ipotesi dimissioni ...

Bernacchi si dimette da Confindustria: "L’assenza di una variante per i tir danneggia le cartiere e Pinocchio"

Il presidente della Fondazione nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi, si è dimesso da capogruppo turismo sezione terziario di Confindustria Toscana Nord. Perché questa decisione