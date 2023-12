Incidente Casalpalocco | chiesto giudizio immediato per lo youtuber Matteo Di Pietro

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La Procura di Roma ha avanzato una richiesta diperDi, 20 anni, membro del collettivo diTheborderline. Diè accusato in relazione all’stradale del 14 giugno scorso, quando era alla guida di un SUV Lamborghini noleggiato, che si è scontrato con una Smart a Casal Palocco, causando la morte di un bambino di cinque anni. Il piccolo era in auto con la madre e la sorella quando si è verificato l’. I pubblici ministeri di Piazzale Clodio hanno imputato a Dii reati di omicidio stradale e lesioni. La loro richiesta è ora in attesa di essere esaminata dall’ufficio del giudice per le indagini preliminari (GIP). Il 22 giugno, il GIP aveva ordinato gli arresti ...