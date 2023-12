Incendio a Giulianova | evacuata una palazzina | tutti gli occupanti illesi

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Teramo - Verso le 19:30 di ieri sera, via Migliarino aè stata teatro di unche ha coinvolto una tettoia esterna. Le fiamme hanno avvolto la struttura sotto la quale erano parcheggiate una Fiat 500, un pick-up Nissan Navarra e due motocicli, con l'aggiunta di un cumulo di sacchi di pellet da ardere. La situazione è diventata critica quando le fiamme si sono avvicinate all'abitazione adiacente alla tettoia. Per evitare rischi alla sicurezza, gli otto residenti dei due appartamenti sono stati tempestivamente evacuati. Fortunatamente,glidel fabbricato sono rimasti. Le squadre dei distaccamenti dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi e Nereto sono intervenute prontamente sul luogo, supportate da due autobotti inviate dal Comando di Teramo. Grazie ...

