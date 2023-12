Incarico prestigioso | Vannacci torna in campo come capo di Stato maggiore

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il generale Robertoto e per lui adesso c'è un nuovo. Ènominatodidel comando delle forze operative terrestri.era salito agli onori della cronaca quest'estate dopo la pubblicazione del suo libro «Il mondo al contrario» che aveva scatenato polemiche per le posizioni espresse su alcuni temiomosessualità e immigrazione. Una promozione che ha scatenato subito mille polemiche. In realtà per legge un ufficiale generale non può non avere unè rimasto senzaper oltre tre mesi. Sarà comandante solo dei capi ufficio e non avrà alcuna relazione di comando sulle forze operative terrestri ...