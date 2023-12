In India il BJP | il partito del primo ministro Narendra Modi | ha vinto le elezioni legislative

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Inil BJP (Bharatiya Janata Party), ilconservatore e nazionalista del, hain tre dei quattro stati in cui a novembre si era votato per rinnovare le rispettive assemblee. Il BJP hain Madhya Pradesh, Rajasthan e Chhattisgarh, mentre il Congresso nazionaleno, il principaledi opposizione, hanel Telangana. Per il BJP è un risultato molto importante in particolare in Madhya Pradesh e Rajasthan, che sono due stati molto popolosi (contano in tutto più di 140 milioni di abitanti): nelil BJP già governava, mentre il secondo era guidato dal Congresso nazionale ...

