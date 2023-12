In Campania allarme cani avvelenati | 38 casi in un mese | Caserta e Salerno più colpite

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCome nel più fosco immaginario in materia, spesso gli darebbero in pasto le classiche polpette avvelenate, imbottite di stricnina e topicida. Inper gli avvelenamenti di, sarebbero 38 ineldi novembre. Si tratterebbe di una delle regioni piùdal fenomeno. Questo benché sia diffuso su scala nazionale, come sottolineano dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente. Le stime dell’Aidaa, presieduta dal Lorenzo Croce, sono basate sull’analisi di articoli dei giornali e di pagine social.sarebbero le province campane più interessate dagli avvelenamenti. A farne le spese, più di tutti, i randagi. Il dato generale parla di un tragico novembre per i ...