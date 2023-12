In altri tempi | la kermesse sovranista avrebbe portato all’uscita della Lega dalla maggioranza

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Quando la politica era una cosa seria, i frequenti e per certi aspetti doverosi distinguo tra alleati sulla scena interna erano inammissibili sulla scena internazionale. Nella vituperata Prima Repubblica, si poteva divergere dai partner di governo, per esempio, sulla politica fiscale, ma non si poteva farlo sulla politica estera e sulle alleanze internazionali. Una questione di serietà, essendo la politica estera il presuppostosicurezza nazionale e l’elemento che più identifica uno Stato agli occhi del mondo. I socialisti di Bettino Craxi poterono dunque impuntarsi sulla scala mobile, ma se lo avessero fatto sulle scelte strategichete all’appartenenza dell’Italia alla Nato si sarebbero automaticamente messi fuoridi governo con la Dc e i suoi alleati minori....