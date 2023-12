Ilary Blasi | l’amico di Francesco Totti lo difende dopo le dichiarazioni a Verissimo | “Se lui avesse dovuto dare retta alle voci…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ieri pomeriggio è andata in onda l’intervista esclusiva di, dove la conduttrice ha parlato per la prima volta in televisione dei retroscena sulla sulla sua separazione da. Alla padrona di casa e amica Silvia Toffanin, la conduttrice ha spiegato il motivo che l’ha spinta a raccontare la rottura con l’ex capitano della Roma nella docu-film Unica, distribuito sulla piattaforma Netflix lo scorso 24 novembre. “Sono stata per un anno e mezzo ad osservare e capire quello che era successo, a leggere e sentire i vari punti di vista e le opinioni. Di fatto però era la mia storia e io ho sempre messo la faccia in quello che ho fatto. Quindi, anche questa volta mi sembrava giusto“, ha chiaritoche, ha nuovamente raccontato come ha scoperto del ...