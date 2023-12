Altre News in Rete:

Ilary Blasi: dopo l'intervista a Verissimo arriva l'attacco di Mario Balotelli e la difesa di Michelle Hunziker

Mario Balotelli e Michelle Hunziker hanno commentato l'ultima intervista dia Verissimo . La conduttrice, ex moglie di Francesco Totti nel salotto di Silvia Toffanin, è tornata a parlare della sua chiacchieratissima separazione c on l'ex capitano giallorosso ...

Belen e Ilary Blasi, Karina Cascella attacca: «Scelta aberrante e immorale» leggo.it

Michelle Hunziker difende Ilary Blasi: con la vecchia foto in coordinato le propone una “girls night”

Michelle Hunziker ha difeso Ilary Blasi dopo la messa in onda dell’intervista che quest’ultima ha rilasciato a Verissimo a poche ...

Belen e Ilary Blasi, l’accusa di una vip: “Scelta aberrante e immorale”

Karina Cascella si è espressa sulle due controverse interviste rilasciate da Belen Rodriguez e Ilary Blasi sulla fine dei loro matrimoni.