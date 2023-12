Ilary Blasi | clamoroso in aereo dopo Unica | chi trova seduta davanti a lei

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Al centro dell'attenzione mediatica, come prima e più di prima. Si parla di, chiacchieratissimal'uscita su Netflix di, la docu-serie in cui dà la sua versione dei fatti sull'addio a Francesco Totti. E la conduttrice, contro l'ex capitano della Roma, ha scagliato accuse pesanti, tanto da essere diventata, considerato anche il momento particolare, una sorta di nuova icona della battaglia femministra contro il patriarcato. Contro la, però, anche molte critiche: c'è chi infatti non ritiene convincente la sua versione dei fatti, bollata da qualcuno come auto-assolutoria. In particolare l'aneddoto del caffè:sostiene che la situazione sia iniziata a precipitare quando Totti le prese lo smartphone, per leggere un messaggio a un'amica in cui ...