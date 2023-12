Ilary | Belen e i tradimenti svelati in tv Sara Manfuso a Notizie com | “A chi punta il dito contro dico | il male è negli occhi di chi guarda”

Leggi su notizie

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “Le donne affermate, quando ci mettono la faccia, quando stanno in piedi da sole, sono spesso vittime di pregiudizi. Quindi è un bene che queste donne non si nascondano, intanto per fare chiarezza dentro e attorno a loro”. Lo ha detto a.comattivista per i diritti delle donne e opinionista televisiva, a proposito deisubiti edaBlasi eRodriguez in tv Le hanno ascoltate, viste, analizzate, commentate e infine criticate. Donnealtre donne. Ma anche donne solidali con altre donne.Blasi, foto AnsaIn questo caso donne dello spettacolo. Bellissime. Sensuali. Inarrivabili, e all’apparenza perfette. All’apparenza appunto, perchè intanto la perfezione non esiste, e poi perchè, ...