Il Tartufo Bianco d’Alba | la forza  ed il successo di un prodotto unico diventato brand

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Quando si parla disi ha a che fare con un unicum nel panorama alimentare mondiale. Ilè il più prelibato e ricercato ingrediente della cucina italiana, non si può coltivare, non si può forzare (al massimo agevolare ricreando le giuste condizioni in un bosco), sta ai ritmi della natura, le sue proprietà organolettiche non sono manipolabili. Tutti lo vogliono, pochi possono permetterselo. Altissima domanda, bassa offerta, prezzi elevatissimi. Quest’anno solo all’Asta Mondiale deld'Alba, giunta alla sua XXIV edizione, sono stati raccolti oltre 480.000 euro, interamente destinati a progetti benefici, con il lotto finale di vendita volato a Hong Kong e battuto alla modica cifra di 130.000 euro. Naturalmente qui entrano in gioco le dimensioni eccezionali del Tuber ...