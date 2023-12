Il rapinatore sbaglia supermercato | la serie di furti si infrange a Milano – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Un 48enne accusato di essere unseriale è stato arrestato in flagranza dalla polizia diche si era appostata all’interno di un negozio dove l’uomo, pregiudicato e di nazionalità marocchina, aveva appena compiuto una rapina portando via 50 euro dalla cassa. Gli agenti della Squadra mobile lo hanno bloccato sabato 2 dicembre, nel tardo pomeriggio, in un minimarket in via Rembrandt, nel quartiere San Siro, a. L’uomo ha precedenti per rapina, furto e tentato omicidio ed è sospettato di altri 14 colpi, tutti messi a segno nelle farmacie della zona. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.