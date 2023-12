Il paradiso delle signore anticipazioni 4 12 | Vito prepara la proposta!

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il8: Emozioni in Vista nella Puntata del 4 Dicembre 2023 Nella prossima appassionante puntata de Il, in onda il 4 dicembre 2023 su Rai1 alle ore 16.00, i telespettatori saranno travolti da sentimenti intensi e scelte cruciali. Ecco un’anteprimatrame che coinvolgeranno i nostri beniamini. L’amore die Maria sia coronarsi con un passo importante: il matrimonio. Il giovane Lamantia, desideroso di rendere ufficiale il legame con la sua amata, decide che è giunto il momento di fare la fatidica proposta. Prima di compiere questo gesto significativo,cerca consiglio da Ciro e dagli amici, auspicando il loro sostegno in questa dolce ...