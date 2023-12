“Il naso irriconoscibile | devono pagare per questa morte!” | il compagno di Stefania annuncia battaglia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La comunità di San Benedetto del Tronto è in lutto per la morte inaspettata della 47enneCamela, dipendente comunale che da anni lavorava nell’Ufficio Tributi e che da alcune settimane era stata trasferita nella segreteria del sindaco Antonio Spazzafumo. Alcuni giorni fasi era sottoposta in un ospedale di Milano ad un intervento chirurgico considerato di routine al setto nasale, ma subito dopo è stata colta da un malore improvviso ed è morta. Il dolore delMichele Valerio Sibillo.Leggi anche: Strage di Mestre, dalla nuova autopsia le cause del malore dell’autista Era stata dimessa nella tarda serata di giovedì scorso. Si trovava ancora in albergo insieme al suoMichele, quando è stata colta da un malore improvviso. L’uomo ha chiamato immediatamente i soccorsi che sono giunti sul ...

Altro particolare, ho rivisto Stefania dopo il decesso, il suoera. Non so cosa sia successo". E non aveva problemi fisici particolari: "Era un'atleta, faceva gare di podismo e ...

Altro particolare, ho rivisto Stefania dopo il decesso, il suo naso era irriconoscibile. Non so cosa sia successo". Stefania aveva qualche problema fisico particolare "Assolutamente no. Era un’atleta ...