Il Napoli attacca l’arbitro | “Acerbi pesta il tallone di Osimhen | il Var non interviene”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo le parole del direttore sportivo, Meluso, contro l’arbitraggio di-Inter, anche ilha voluto commentare le decisioni ritenute imprecise sul proprio sito con un comunicato “L’Inter vince al Maradona e torna capolista del campionato. Ilsfoglia un altro amaro dossier dei rimpianti perché per i primi 40 minuti si è giocato praticamente davanti alla porta nerazzurra. Cercare la verità profonda in questo 3-0 sarebbe un esercizio approssimativo ed erroneo. La dimensione dell’esito è asimmetrica rispetto all’andamento della sfida. Le immagini di sintesi sono eloquenti e impietose. Dopo nemmeno 5 minuti Elmas calcia di forza e precisione, Sommer la toglie dall’incrocio dei pali. E mezzora più avanti Politano affila il sinistro a giro e colpisce la traversa. In quel momento preciso nessuno avrebbe potuto pensare a come ...

Altre News in Rete:

Inter, le pagelle di CM: si sblocca Barella. Calha, che cecchino!

Commenta per primo- INTER 0 - 3 INTER Sommer 7,5 : Si distende in volo sulla botta di Elmas dalla distanza e ... Frattesi: s.v.) Dimarco 6,5 : Per niente intimorito da Di Lorenzo,con ...

SSC Napoli attacca: "Intervento borderline sul vantaggio! Acerbi ... CalcioNapoli24

Napoli-Inter 0-3, Meluso attacca l'arbitro: «Quanti errori di Massa, Mazzarri non parla» ilmattino.it

Napoli-Inter 0-3: gli azzurri abdicano alla corsa al titolo e devono guardarsi le spalle

Nella ripresa acacde quello che non ti aspetti. Il Napoli attacca in maniera scriteriata e presta il fianco alle ripartenze ospiti. Barella sfrutta al meglio un assist di Lautaro e mette in cassaforte ...

Napoli-Inter 0-3, Meluso attacca l'arbitro: «Quanti errori di Massa, Mazzarri non parla»

Sognava un ritorno al Maradona diverso, Walter Mazzarri, che deve arrendersi alla forza dell'Inter e mollare anche il discorso scudetto. I nerazzurri passeggiano sui padroni di casa e il ...