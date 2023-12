Il mio amico Frank Zappa ci lasciava trent’anni fa | la sua musica continua a regalarmi sorprese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023)fa, il 4 dicembre 1993, all’età di 53 anni,muore a Los Angeles. Siamo stati amici per dieci anni e quando mancò all’appuntamento che mi aveva dato, a Vienna, per l’ultima rappresentazione di Yellow Shark, mi mandò un fax dicendomi che sarebbe tornato a casa: stava male. Era settembre 1992. Gli telefonai, rispose Gail, sua moglie. Disturbo? No, Nando, queste telefonate gli fanno bene. Chiacchierammo del più e del meno, e gli dissi arrivederci, o in Usa o in Europa. Non verrò più in Europa. Sapeva che la fine era vicina. Sarei dovuto saltare su un aereo e andare a LA, in Woodrow Wilson Drive, visto che Gail diceva che parlare con me gli faceva bene. Come faceva bene a me parlare con lui. E invece non ci andai. Gli ho dedicato una nuova specie di medusa (Phialellai) e ho ricevuto in cambio ...