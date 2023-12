Il ministro Urso e il nucleare | «Acceleriamo sulla fusione | la prossima generazione di reattori pronta per il 2030»

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Sul«l’Italia è indietro, ma le imprese italiane sono avanti». Lo dice ildelle Imprese e del Made in Italy Adolfoin un’intervista al Messaggero. Nella quale parla della tecnologia della: «In questi anni le imprese hanno continuato a sviluppare il settore all’estero. Enel è in prima linea ed è cruciale il lavoro di ricerca già avviato da tempo dall’Eni, il fronte sul quale accelererà l’Italia», dicea Roberta Amoruso. «Il nostro obiettivo deve essere accelerareper centrare l’obiettivo nel 2050», aggiunge. Perché «la terzaavanzata, con i piccolimodulari, dovrebbe essere ...

Altre News in Rete:

Urso: il piano sugli sconti del trimestre anti - inflazione ha funzionato

Lo dice in una intervista a Il Messaggero ildelle Imprese e del Made in Italy Adolfo. E' stato centrato anche il secondo obiettivo, il rilancio dei consumi. I segnali che vengono dalle ...

Il ministro Urso e il nucleare: «Acceleriamo sulla fusione, la ... Open

Urso: «Nucleare, sì con la fusione e sui chip asse con Tokyo. Spesa, ora stop agli sconti» ilmattino.it

Nucleare, Urso: accelerare sulla fusione per centrare l'obiettivo nel 2050

Ma intanto, per raccogliere la sfida sulla tecnologia del futuro, "porteremo investimenti dalle maxi-multinazionali dei chip, come quelle giapponesi", promette il ministro delle Imprese e del Made in ...

Si avvicina Natale torna il caro-voli, per le isole si spendono anche 500 euro, i Consumatori chiedono l’intervento dell’Antitrust

L’esecutivo rivendica di avere fornito all'Antitrust gli strumenti per agire, come ha sottolineato il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, che rivendica anche una indagine e il ...