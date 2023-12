Il ministro Tajani in visita all’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 dicembre 2023). Ospite illustre oggi – lunedì 4 dicembre –didi: da Roma ha fattoAntonio, vice presidente del Consiglio dei Ministri edegli Affari Esteri eCooperazione Internazionale. Ilè stato accolto con gli onori di rito alla presenza dell’ispettore per gli Istituti di Istruzionedi, Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, e del comandante dell’Istituto, Generale di Divisione Paolo Kalenda. In un secondo momento il vicepremier è stato accompagnato in una brevealla nuova sede dell’Accademia nel corso...