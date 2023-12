Il meglio possibile per Giorgia Meloni | Matteo Renzi umilia Elly Schlein

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Da«camaleontica» a Carlo Nordio «ostaggio» della sua maggioranza. «Liberatelo!». Dal Pd, che è nato con le primarie e ora le ha «cancellate dappertutto» a, che lo «guida come fosse un'assemblea studentesca». Da Giuseppe Conte che dice «tutto è gratuito» a Gianni Letta che sul premierato «ha mandato un avvertimento». L'unico che si salva, nel discorso con cuiha chiuso l'assemblea di Italia Viva che lo ha eletto presidente del partito, è Mario Draghi. Non solo perché l'ex premier rivendica il merito di averlo portato a Palazzo Chigi (se «ha salvato l'Italia» è «grazie al nostro coraggio»). Ma anche perché ne sposa la visione critica dell'Europa: ha ragione, dice, a dire che servono gli Stati Uniti d'Europa, prospettiva ...

Altre News in Rete:

Intelligenze artificiali alla prova del test di Turing: un chatbot anni '60 batte GPT - 3.5

... che ha ottenuto successo nel 27% dei casi riuscendo ad ingannare l'intervistatoredi quanto ... Secondo i ricercatori, tuttavia, èche con una adeguata progettazione del prompt, GPT - 4 ...

Manovra, Giorgetti: fatto il meglio possibile, sul debito segnale di ... LA STAMPA Finanza

Manovra, Giorgetti: "Lavoro non facile, fatto il meglio possibile" - Il ... Il Sole 24 ORE

Gaza, nella guerra di Netanyahu la liberazione degli ostaggi è diventata un optional

E tutto questo mentre il processo di scambio di ostaggi con prigionieri stava andando meglio del previsto. Dopo lunghe giornate di celebrazione del ritorno degli ostaggi, con programmi televisivi e ...

Baldur's Gate 3: ora è possibile reclutare Minthara senza ricorrere alla violenza

Al momento non tutti i giocatori hanno accolto la notizia con lo stesso entusiasmo: c'è chi critica gli sviluppatori per aver snaturato la quest e chi invece elogia il lavoro svolto per garantire a ...