Il malinteso di Lorenzo Lucca

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Quando ci si trova a dover sostituire un calciatore capace di essere l’accentratore unico del gioco offensivo di una squadra ci sono tante possibili strade da seguire. Una di queste porta ai primi anni del secondo dopoguerra, a un uomo semplice, mite, un filo bizzarro, un contadino, diceva lui, appassionato di fisica ed esoterismo, di ciclismo e politica, finito su un campo di calcio “perché mi davano la possibilità di andare a scuola” e, soprattutto, perché la “terra è bassa e fa male alla schiena”. Luigi Brunella finì su una panchina per “sordi”, diceva a tutti i suoi clienti al bar che gestì per decenni in viale Eritrea. Lo diceva con la sua parlata mezza romana mezza pavese, la stessa con la quale il 28 settembre del 1948 diede, inconsciamente, il via a una rivoluzione che nessuno a Roma si ricorda e che nemmeno la storia del calcio si ricorda. Gli chiesero come fosse la Roma senza ...