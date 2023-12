Il maestro Mangone in campo per la lotta ai tumori

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutil rinomato pittore Fernando Alfonsoha recentemente dedicato la sua straordinaria abilità artistica a un nobile scopo, contribuendo in modo significativo allacontro il cancro. Presso il maestoso Albero di Natale ai piedi del Santuario di S. Gerardo Maiella, nel comune di Caposele, in provincia di Avellino, ilha presentato un’opera d’arte unica, un imponente orso simbolo dei cambiamenti climatici. L’opera è stata donata all’associazione “Un Albero per Tutti”, sottolineando l’impegno delnon solo nell’ambito artistico, ma anche nel sociale e nella solidarietà. L’evento ha avuto luogo sotto le imponenti fronde di un abete greco ultracentenario alto oltre 30 metri, creando un’atmosfera magica e suggestiva. La scelta ...